بعد تشرف المستفيدين بتسلم مفاتيح الوحدات من عاهل البلاد خلال حفل الافتتاح.. "الإسكان" تسلم أول 3 وحدات بمدينة سلمان

المنامة في 29مايو / بنا / قام المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان صباح اليوم بتسليم أول 3 وحدات بمدينة سلمان للمواطنين الذين تشرفوا بتسلمها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك خلال حفل افتتاح المدينة الذي أقيم منتصف الشهر الجاري.



ولدى حضوره إجراءات التسليم أكد وزير الإسكان أن مناسبة تسليم الوحدات الإسكانية في مدينة سلمان تمثل حدثاً كبيراً خاصة لدى منتسبي وزارة الإسكان، باعتبارها المرحلة الأخيرة من مراحل إعمار المدينة الجديدة، والتي بدأت بأعمال الدفان البحري، ثم إعداد المخططات العامة والتفصيلية، ثم الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، وصولاً إلى توزيع الوحدات وتسليمها للمنتفعين، لتكتمل قصة النجاح في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.



وقال الوزير أنه بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بافتتاح المدينة وتسليم مفاتيح الوحدات لأول 3 مستفيدين بالمدينة، فقد تم تأثيث تلك الوحدات بالكامل بهذه المناسبة، متمنياً للمستفيدين منزلاً مباركاً، ومهنئهم بخطوة استلام وحداتهم.



وأكد وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام الوزارة بتسليم الوحدات السكنية الجاهزة في المدينة والتي تجاوز عددها الـ 3400 وحدة سكنية، من خلال أوامر التوزيع التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأضاف أنه على الصعيد الإنشائي فقد اكتملت نسب الإنجاز في كافة الوحدات التي تم تخصيصها والتي سيتم تسليمها للمستفيدين، كما اكتملت أعمال البنية التحتية التي تخدم تلك الوحدات، فضلاً عن إكمال وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للمدخل الرئيسي للمدينة، لتصبح بذلك جاهزة للتشغيل في مرحلتها الأولى.



وأكد الوزير أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ستقوم الوزارة بتكثيف العمل في باقي مراحل المشروع لزيادة الإنتاجية الخاصة بعدد الوحدات وأعمال البنية التحتية، وذلك وفقاً للميزانيات المرصودة لذلك، حتى تتمكن الوزارة لاحقاً من زيادة أعداد المستفيدين في مدينة سلمان.



خ.ب/ع ع



بنا 1251 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/29 - 03 : 04 PM