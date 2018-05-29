إفطار الأيتام الرمضاني في مدرسة الحكمة الدولية

المنامة في 29 مايو / بنا / أقامت مدرسة الحكمة الدولية إفطاراً جماعياً ضمّ طلبتها، مع الأطفال الأيتام من جمعية السنابل لرعاية الأيتام، حيث تضمنت الفعالية أداء صلاة المغرب جماعةً وتقديم الموعظة الدينية بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والرياضية التي استمتع وتفاعل بها الأيتام.



بعدها تم تقديم الهدايا العينية للأيتام والشهادات ودرع شكر لجمعية السنابل.



ويأتي هذا الإفطار ضمن اهتمام المدرسة بتنمية الجوانب الإيجابية عند طلبتها وزرع قيم المحبة والتواصل عبر إدخال السرور لنفوس الأطفال الأيتام.



خ.ب/ع ع



بنا 1249 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/29 - 02 : 04 PM