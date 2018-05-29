سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة يرعى الاحتفال الثاني عشر لتكريم رواد العمل الوطني بمحافظة المحرق

المنامة في 29 مايو / بنا / رعى سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة نجل سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله الاحتفال الثاني عشر لتكريم رواد العمل الوطني بمحافظة المحرق وذلك مساء أمس الاثنين في مجلس بن هندي بالمحرق والذي يأتي تقديرا لدورهم في خدمة الوطن والمجتمع، بحضور وجهاء وأعيان ورجالات محافظة المحرق.



ولدى وصول سموه الى مقر الحفل كان في الاستقبال سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وعدد من المستقبلين.



وبدأ الحفل بكلمة لسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى للشباب والرياضة رحب فيها بسمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة وبرعايته الكريمة لهذا الاحتفال، مشيرا الى ان هذا الاحتفال يأتي بمثابة الوفاء لأهل الوفاء.



كما قدم سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق الشكر والامتنان الى سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة راعي الحفل، مؤكدا أن المحرق تتشرف بمثل هذه الزيارات الميمونة لأهالي المحرق، والتي تأتي ضمن الرعاية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لمحافظة المحرق وأهلها الكرام والذين يقدمون الولاء والوفاء لجلالته وانجاله واحفاده حفظهم الله.



من جانبه ألقى العميد زهير العبسي نائب محافظ محافظة المحرق كلمة رحب فيها بمقدم سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى ال خليفة ورعاية سموه للحفل، مؤكدا على استمرار المحافظة للعام الثاني عشر على التوالي بتكريم روادها في المجال العمل الوطني شاكرا جهودهم النبيلة الصادقة التي ارتجوا من خلالها مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومعبرين خلالها عن الولاء والعشق للقيادة والوطن وخدمة المواطنين.



وكان للمكرمين كلمة، ألقاها بالنيابة عنهم السيد خليفة الشوملي رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والإمتنان والحب من أهالي محافظة المحرق الى سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة لرعايته الكريمة لهذا الحفل الذي من خلاله يتم تكريم رواد العمل الوطني.



بعدها تفضل سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة بتكريم رواد العمل الوطني وتقديم الشهادات والهدايا التذكارية لهم.



وفي نهاية الحفل قدم سعادة مستشار الملك للشباب والرياضة وسعادة محافظ محافظة المحرق هدية تذكارية لسمو راعي الحفل تعبر عن الماضي العريق للمحرق والمرتبطة ارتباطا مباشر بالبحر، شاكرين ومقدرين رعاية سموه الكريمة لاحتفال محافظة المحرق بتكريم رواد العمل الوطني.



ع م



خ.ب/ع ع



بنا 1256 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/29 - 01 : 04 PM