الطب النفسي في جامعة الخليج العربي يكرم فريقه ويعرض خططه المستقبلية المنامة في 29 مايو / بنا / كرم نائب رئيس جامعة الخليج العربي وعميد كلية الطب بالإنابة الدكتور خالد طبارة أعضاء الهيئة الاكاديمية، والطلبة المتفوقين في قسم الطب النفسي بجامعة الخليج العربي، بمناسبة اختتام العام الأكاديمي الجاري.



وقالت رئيسة قسم الطب النفسي في كلية الطب والعلوم الطبية الدكتورة هيفاء القحطاني ان هذا العام سجل ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى أداء الطلبة مقارنة بالأعوام السابقة وهذا راجع للتعاون الوثيق بين قسم الطبي النفسي بجامعة الخليج العربي، وكافة الهيئات المتخصصة بالطب النفسي في وزارة الصحة.



وشهد الاجتماع عرض أبرز المنجزات التي حققها قسم الطب النفسي ومن أبرزها التحول الكامل لتطبيق المنهج الالكتروني حيث أصبح بإمكان الطبة الاطلاع على مصادر التعليم، والكتب، والأبحاث، إضافة إلى تسجيل الحضور والغياب وتقييم مشاريع الطلبة وتصحيح نتائج الامتحانات من خلال التطبيق الالكتروني.



كما ناقش الاجتماع ضرورة تطوير الوسائل التعليمية وتعزيز المنهج الطبي المبني على المعضلات الطبية في البرنامج التدريبي في قسم الطب النفسي، لتشمل فيديوهات تمثيلية مصورة تشرح بعض من الحالات النفسية وكيفية التعامل معها، والاستفادة من مركز المحاكاة في الجامعة لتطوير مهارات الطلبة على التشخيص النفسي الاكلينيكي. كما عرض القسم مجمل الأبحاث العلمية الصادرة عنه هذا العام والمنشورة في المجلات العلمية المحكمة عالمياً.



وفي جانب متصل قالت الدكتورة هيفاء القحطاني إن القسم اعتمد للسنة الثانية ضمن برنامجه التدريبي، التدريب في المراكز الصحية إلى جانب مستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية، مبينة أن هذه التجربة أثبتت أهميتها وفاعليتها من حيث اتاحتها المجال للطلبة للتعرف على حجم أوسع من الحالات خاصة تلك الامراض النفسية الشائعة والمرتبطة بنمط الحياة كالخوف والإكتئاب، والقلق، ومشاكل النوم.



وقالت إن هذه الخطوة تنسجم مع الاتجاه العالمي بأن تكون الصحة النفسية جزءًا مرتبطاً بمنظومة الصحة العامة لتداخلها مع التخصصات الأخرى، وجزءًا رئيسياً من خدمات الرعاية الصحية الأولية وهذا من شأنه ان يبدد الوصمة السلبية التي ترتبط بالذهنية العامة لمجتمعاتنا حول الامراض النفسية.



إلى ذلك، كرم عميد كلية الطب بالإنابة الدكتور خالد طبارة كل من استشاري الطب النفسي وكبار السن، منسق برنامج تدريب طلاب جامعة الخليج في وزارة الصحة الدكتور عادل العوفي، واستشاري الطب النفسي في وزارة الصحة الدكتور مازن خليل، ومنسق الابحاث العلمية في قسم الطب النفسي بجامعة الخليج العربي ورئيس قسم التأهيل في مستشفى الطب النفسي الدكتور هيثم الجهرمي، استشارية الطب النفسي والعلاج السلوكي الدكتورة فاطمة النجار، إلى جانب الدكتورة مايسة الخنيزي، والدكتورة ليلى ثامر.



خ.ب/ع ع



بنا 1209 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/29 - 38 : 03 PM