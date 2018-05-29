وزير التربية والتعليم يستقبل الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة المنامة في 29 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة بمدينة عيسى، الدكتور علي عباس الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية، حيث أهدى الوزير نسخةً من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من كلية الحقوق بجامعة البحرين، والتي حملت عنوان (الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر: دراسة في التشريع البحريني والمقارن).



وقدم الوزير شكره للدكتور الشويخ، على الجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، متمنياً له دوام التوفيق.



ح ب/ع ع



بنا 1203 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/29 - 21 : 03 PM