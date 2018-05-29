محافظ العاصمة يستقبل السفير الياباني ويشيد بمتانة العلاقة بين البلدين

المنامة في 29 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه بمبنى المحافظة بالقضيبية سعادة السيد هيديكي إيتو سفير إمبراطورية اليابان الصديقة بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين.



وأكد معالي محافظ العاصمة حرصه لتعزيز أصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بما يخدم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيداً في الوقت ذاته بالتطور الكبير الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية اليابانية وتميزها على جميع المستويات، متمنياً للسفير الياباني التوفيق خلال فترة عمله في مملكة البحرين.



من جانبه أكد السفير الياباني أن حكومة بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع حكومة مملكة البحرين، مشيداً بما وصلت إليه البحرين من تقدم وازدهار في شتى المجالات ، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسعادة محافظ العاصمة على الحفاوة وحسن الاستقبال.



خ.ب/ع ع



بنا 1156 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/05/29 - 04 : 03 PM