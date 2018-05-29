بتكليف من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.. "الإسكان" تنتهي من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري المنامة في 29 مايو / بنا / في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة، أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري، وهو التقرير الذي كُلفت الوزارة بإعداده من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن التقرير الذي تم تدشينه صباح اليوم 21 نمطاً من الأنماط المتعددة التي يمكن استخدامها في طرق البناء للحصول على أفضل نتائج للعزل الحراري، وهي الأنماط التي خلصت إليها الشركة الاستشارية المختصة (AESG)، وبدعم فني ورعاية من قبل شركة ديار المحرق.



وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن خطوة الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري، تعتبر خطوة هامة ضمن خطوات المملكة الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة، وأن مخرجات هذا التقرير ستسهم بلا شك في رفع كفاءة أنظمة العزل الحراري بمملكة البحرين، لتضاهي المعايير العالمية في ترشيد الطاقة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه يعد ثمرة عمل جهد مشترك بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.



وقال الوزير الحمر إن إسناد اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مهمة إعداد التقرير لوزارة الإسكان يأتي من منطلق أن الوزارة باتت الجهة الأكثر تزويداً للوحدات السكنية في المملكة من خلال المشاريع الإسكانية المنفذة في مختلف المحافظات، وما تقوم بإنتاجه من أعداد ضخمة من الوحدات السكنية، وبالتالي فإن دراسات تحسين الطاقة يجب أن ترتكز على دراسة وتقييم أنظمة العزل الحراري في الوحدات السكنية، باعتبار أن توفير الطاقة في هذه الوحدات من شأنه أن يقلل الاستهلاك بشكل كبير.



وأضاف الوزير أن الوزارة وبالتعاون من شركة ديار المحرق باعتبارها الراعي الأساسي، قامت بعرض الدراسة الشاملة التي تم إعدادها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالإضافة إلى شركاء الوزارة ممثلين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة شئون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة عقارات الإسكان، وتم تقديم كافة الملاحظات الخاصة بكل جهة، إلى أن تم اعتماد على التقرير النهائي.



وأردف الوزير أنه سيتم تسليم التقرير النهائي إلى وزارة الكهرباء والماء باعتبارها الجهة المسئولة عن سياسة العزل الحراري في المملكة لتنفيذها وتعميمها، متوجهاً بالشكر إلى رئيس لجنة الإعمار والبنية التحتية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، وإلى وزير شئون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، ولرئيس هيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بالإضافة إلى شركة ديار المحرق لرعايتها هذا التقرير، والشركة الاستشارية المكلفة.



خ.ب/ع ع



بنا 1145 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/29 - 00 : 03 PM