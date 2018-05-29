اللجنة الثقافية بجمعية الصداقة للمكفوفين تنظم دورة لحفظ أجزاء من القرآن الكريم وتجويده لأعضاء الجمعية

المنامة في 29 مايو / بنا / تنظم اللجنة الثقافية بجمعية الصداقة للمكفوفين، بالتعاون مع جمعية التربية الإسلامية دورة في (تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم وتجويده) لأعضاء الجمعية من الجنسين، إبتداءً من هذا الشهر الفضيل ولغاية سبتمبر القادم، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تقيمها الجمعية حرصًا منها على الإرتقاء معرفيًا وثقافيًا بأعضاء الجمعية في مختلف المجالات ولاسيما الثقافة الدينية.



وأكد الشيخ علي بشير من جمعية التربية الاسلامية، أن "جمعية التربية الإسلامية قد إنتدبته وإحدى الزميلات الفاضلات من مراكز آيات القرآنية ليتوليا إعطاء هذه الدورة لفئة المكفوفين الغالية على قلوبهم، وأن الجمعية ستقدم هدايا تحفيزية لجميع المشاركين وستصدر شهادات لمن يجتاز الدورة بنجاح".



من جانبه قال وليد بشير رئيس اللجنة الثقافية بجمعية الصداقة للمكفوفين إن "عدد الملتحقين بهذه الدورة بلغ 40 عضوًا من الجنسين وقد جاءت بداية هذا التعاون في الشهر الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لتكون أجمل بداية وأكثرها بركة ونفعًا بإذن الله".



ح ب/ع ع



بنا 1138 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/29 - 50 : 02 PM