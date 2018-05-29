دراسة في جامعة الخليج العربي تظهر العلاقة بين السلوك التنمري وصعوبات التعلم لدى طلبة المرحلة الإعدادية المنامة في 29 مايو / بنا / أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة الخليج العربي علاقة بين السلوك التنمري وصعوبات التعلم والتفريط الدراسي لدى طلبة المرحلة الإعدادية بمملكة البحرين.



جاء ذلك في دراسة أعدتها الباحثة فاطمة إبراهيم آني ضمن متطلبات الحصول على درجة ماجستير الاعاقات التعليمية من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.



ويعرف التنمر على أنه شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد إلى فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين.



ويكون التنمر عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من الأساليب العنيفة، ويتبع الأشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقليل من شأن الشخص الآخر مما يعرضه إلى الخوف والقلق والاكتئاب احياناً.



وأجريت الدراسة على عينة من 432 طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الإعدادية، حيث اشارت النتائج إلى أن 30% من الطلبة المصنفين ضمن مجموعة صعوبات التعلم كان لديهم سلوكاً تنمرياً، عادلهم في ذلك الطلبة المصنفين في مجموعة التفريط التحصيلي بنسبة 30%، فيما كانت نسبة المتنمرين بين الطلبة العاديين 19%.



وتعزو العديد من الدراسات عوامل التنمر المدرسي إلى الافتقار إلى سياسات تأديبية وجزاءات واضحة تجاه سلوك المتنمر، وعدم وجود برامج لحل النزاعات تتبناها المدرسة ويُدرب عليها أعضاء وعضوات الهيئة المدرسية والمتنمرين والضحايا، وضعف دور الإرشاد الطلابي.



وقالت الباحثة فاطمة آني أن هناك العديد من العوامل المدرسية التي تساعد على ظهور سلوك التنمر لدى الطلبة، منها العوامل المرتبطة بالمعلم كالعنف الذي يمارسه بعض المعلمين على التلاميذ، وكذلك الممارسات الاستفزازية الخاطئة من بعض المعلمين، وضعف شخصية المعلم وعدم إلمامه بالمادة الدراسية، كما العلاقات المتوترة داخل المدرسة والإحباط الموجود لدى التلاميذ نتيجة لذلك.



وأوصت الدراسة بإعداد وتقديم دورات تدريبية للمعلمين العاملين بالمرحلة الإعدادية من أجل تدريبهم على الأساليب الأكثر فاعلية في التعامل مع الطلبة في هذه المرحلة، وإعداد وتقديم ورش عمل لأولياء أمور الطلبة الذين يعانون من سلوكيات التنمر، من أجل التوعية بمخاطر هذه المشكلة ومساعدتهم في الحد أو التخلص منها لدى أبنائهم، وإعداد ورش توعوية للطلبة حول السلوكيات الصحيحة عند التعرض للتنمر من قبل الآخرين، والاهتمام بذوي صعوبات التعلم والتفريط التحصيلي لما قد يسببه انخفاض تحصليهم الدراسي من سلوك تنمري.



خ.ب/ع ع



بنا 1128 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/29 - 31 : 02 PM