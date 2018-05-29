وزير التربية والتعليم يشيد بجهود الباحثين القانونيين العاملين بالوزارة المنامة في 29 مايو / بنا / كرّم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عدداً من الباحثين القانونيين العاملين بالوزارة، وذلك تقديراً لجهودهم في إعداد اللوائح ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة، وإعداد الآراء القانونية لكافة قطاعات الوزارة، وكذلك لمشاركتهم الفاعلة في إعداد الدورات التدريبية التي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية.



حضر اللقاء الأستاذة كفاية العنزور مديرة إدارة المنظمات واللجان.



ح ب/ع ع



بنا 1119 جمت 29/05/2018





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