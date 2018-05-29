بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء.. "الأشغال" توقع اتفاقية تنفيذ مشروع مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق المنامة في 29 مايو / بنا / قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوقيع اتفاقية تنفيذ مركز العناية للإقامة الطويلة التابع لوزارة الصحة مع المقاول السعودي "شركة صالح عبدالله المهنا"، وبحضور كل من المهندس احمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الاشغال والمهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة والسيد فهد جاسم بوعلاي مدير إدارة الاتصال والمهندس سامح الرفاعي منسق برامج الدعم الخليجي.



وقال الوزير إن تنفيذ المشروع جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ضمن المخطط العام الذي تم وضعه لمجمع طبي بمحافظة المحرق تلبيةً لاحتياجات المواطنين وللارتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين، مشيراً الى أن هذا المجمع يشتمل على مستشفى للولادة، ومركز عناية للإقامة الطويلة ومركز مقترح لمرضى التصلب اللويحي بالإضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين.



وأضاف المهندس خلف أن تكلفة تنفيذ المشروع في مرحلته الاولى تبلغ 11.6 مليون دينار بحريني (احد عشر مليوناً دينار وستمائة ألف ديناراً) بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي بعد ان تمت ترسيتها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات ومن المؤمل البدء بالتنفيذ خلال الربع الثالث من هذا العام ويستغرق تنفيذه 24 شهراً.



يذكر أن هذا المشروع مدرج ضمن مشاريع المرحلة الأولى لبرنامج التنمية الخليجي بموجب اتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مارس 2014 والتي تغطي تكاليف بناء المركز، وكافة المرافق والأعمال الخارجية بالإضافة إلى تكاليف الخدمات الاستشارية وكافة التجهيزات اللازمة من الأثاث والتجهيزات الطبية وأيضا المعدات الكهربائية والميكانيكية اللازمة والمعدات والتجهيزات غير الطبية ومتطلبات نظم المعلومات للمشروع.



وسيشمل تنفيذ المخطط المعتمد لهذا المجمع الطبي ثلاثة مشاريع، حيث يتمثل المشروع الأول في إنشاء مركز عناية للإقامة الطويلة والذي يهدف إلى إنشاء مركز متخصص للرعاية وإعادة التأهيل بطاقة استيعابية 100 سرير مزودة بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في المستشفى مثل حالات (الشلل الدماغي ، الإعاقة ... إلخ) ويحتوي المركز على أجنحة وغرف لرعاية مرضى الشلل الدماغي ، أجنحة وغرف لرعاية مرضى الأمراض المختلفة ، وحدة عزل للمرضي ذوي الأمراض المعدية ، مختبر للتحاليل - صيدلية – غرف أشعة، وحدة إعادة تأهيل المرضى تحتوي على علاج طبيعي وعلاج مائي، الخدمات الإدارية المساندة، عدد من العيادات التخصصية وخدمات مركزية للمجمع الطبي مثل المطابخ والمغاسل ومخازن.



اما العناصر الأخرى من المجمع الطبي والتي تتضمن مستشفى متخصصاً للولادة ومركز التصلب اللويحي فسيتم تنفيذها في مرحلة لاحقة، حيث من المؤمل البدء في التصاميم في المرحلة التالية.



خ.ب/ع ع



بنا 1055 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/29 - 02 : 02 PM