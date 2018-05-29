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العاهل المغربي يقرر إقامة مستشفى ميداني في غزة
2018/05/29 - 53 : 01 PM
الرباط في 29 مايو / بنا / أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته لإقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية في قطاع غزة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم العلاج الضروري للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة، "التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تنسجم مع الالتزامات التاريخية والمتجددة باستمرار، للعاهل المغربي تجاه القضية الفلسطينية، وتجسد التضامن الفعلي إزاء الشعب الفلسطيني".

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بنا 1050 جمت 29/05/2018


عدد القراءات : 84         اخر تحديث : 2018/05/29 - 41 : 02 PM
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