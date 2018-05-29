"الصحة" تشيد بدعم عائلة كانو المتواصل في تطوير ودعم الخدمات الصحية المنامة في 29 مايو / بنا / تسلّمت وزارة الصحة تبرعاً من شركة إبراهيم خليل كانو مبلغ نقدي بقيمة بـ "21.700 " ألف دينار بحريني حيث سيتم تخصيصه لتمويل مشروع توسعة قاعة التدريب والاجتماعات بجناح 23 في مجمع السلمانية الطبي.



ويأتي هذا التبرع السخي انطلاقا من مبدأ الشراكة والمسئولية المجتمعية الذي لطالما قدمته عائلة كانو لدعم خطط التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وعبّرت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات ورئيسة لجنة التبرعات ودعم المجتمع سعادة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد عن عميق شكرها وتقديرها للدعم السخي المتواصل لشركة خليل إبراهيم كانو والذي سيساهم في تحقيق الاستفادة والدعم اللازم لتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشيرةً إلى أن مشروع قاعة التدريب والاجتماعات المجهزة بالكامل سيعمل عند إنشائها على تلبية العديد من الاحتياجات التدريبية الخاصة بالكوادر الطبية والتمريضية.



وأكدت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بأن إسهامات شركة خليل إبراهيم كانو تجسد مدى الالتزام المستمر بتطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والخاص والذي يؤدي إلى تعزيز مختلف الخدمات المقدمة بوزارة الصحة.

كما أثنت الأحمد على الدور الإنساني النبيل الذي يبذله الوجيه خليل كانو بمتابعته في دعم شتى المشاريع التطويرية للخدمات الصحية والتي يستفيد منها العديد من المرضى سواء بالمراكز الصحية أو بالمستشفيات.



كما نقلت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد عميق شكر وإمتنان سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع وكافة المسئولين والمعنيين بلجنة التبرعات للدعم السخي المقدم من جانب الشركة، مقدرين هذه الجهود والمبادرات الخيرة والإنسانية المقدمة لصالح خدمة وطننا الغالي .



ومن جانبه، أكد السيد عمار بوبشيت مدير العلاقات والمعايير المؤسسي بشركة إبراهيم خليل كانو بأن هذا التبرع سيخدم فئة الأطباء والمختصين بالمجال الصحي وفرص التدريب من خلال توفير القاعة المجهزة بأحدث التقنيات العالية المستوى مما سيساهم في تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية بمجمع السلمانية الطبي .



وأشار إلى استعداد الشركة في مواصلة تقديم الدعم الذي يأتي انطلاقا من مساعيها الدؤوبة لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الممكنة وبالأخص لمجمع السلمانية الطبي الذي يقدم خدماته الطبية والعلاجية لشريحة كبيرة من المستفيدين من الإمكانيات الطبية عالية الكفاءة وبما يخدم صالح المجتمع البحريني والقطاع الصحي بالمملكة بشكل عام.



هذا وقد حضر تسليم التبرع من جانب وزارة الصحة كلاً من السيدة سيما زينل مديرة إدارة الخدمات المساندة ونائب رئيسة لجنة التبرعات ودعم المجتمع، وأمل عتيق إداري مجمع السلمانية الطبي وعضو اللجنة .









خ.ب/و.ش



بنا 1003 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/29 - 10 : 01 PM