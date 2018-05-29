رئيس ديوان الخدمة المدنية يشيد بالكوادر البحرينية المؤهلة المنامة في 29 مايو/ بنا / استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد الدكتور محمد عبدالله الكواري الذي قدم له نسخة من رسالة الدكتوراه في الفلسفة في القانون العام والتي حصل عليها مؤخراً من جامعة البحرين تحت عنوان "الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في المملكة".



وأثنى رئيس ديوان الخدمة المدنية على الجهد الذي بذله الدكتور محمد الكواري في إعداد هذه الأطروحة، مؤكداً على أهميتها للباحثين للاستفادة منها في حياتهم العملية والمهنية، مؤكداً بأنها سوف تثري المجال القانوني، متمنياً للدكتور الكواري النجاح في جهوده في المجال القانوني.



من جانبه قدم الدكتور محمد الكواري شكره واعتزازه لرئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة في تشجيع أبناء البلاد لتحقيق الانجازات وبلوغ مراتب متقدمة في المجالات المختلفة.











ل.ب/و.ش



بنا 0958 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/29 - 09 : 01 PM