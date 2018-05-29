سمو رئيس الوزراء: تأخير المشاريع الاستثمارية بتعطيل اصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين غير مسموح البتة المنامة في 29 مايو/ بنا / لدى لقاء سموه بعدد من كبار المسئولين، فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال وأن جهودها مستمرة في تطويرها عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية، محذراً سموه أن تأخير المشاريع الاستثمارية بتعطيل اصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين غير مسموح البتة لأنه أمر مسيء للوجه الحضاري وبيئة الأعمال في مملكة البحرين وهذا ما لن تتساهل معه الحكومة أبداً.

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما تشهده مملكة البحرين من تطور عمراني وحراك استثماري بفضل ما تهيئة الحكومة من تسهيلات وتيسيرات لرجال الأعمال والمستثمرين وبفضل نشاط القطاع الخاص وحرصه على المشاركة بفعالية في المسار التنموي في ظل ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار.



وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن سموه يولي أهمية كبيرة بمعرفة تطلعات ومرئيات رجال الأعمال خاصة في ظل الأوضاع التجارية والاقتصادية الراهنة وما يمكن تحقيقه لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً سموه ضمن ذات السياق بأن هموم المواطن ومصالحه دائماً تحظى بالأولوية في الحكومة وبخاصة ما يختص باحتياجاته المعيشية والوظيفية وغيرها، لافتاً سموه إلى حرص سموه الوقوف على هموم المهن المتصلة بالنشاطات الاقتصادية المختلفة من أجل تذليل كافة المعوقات وتقديم كل ما من شأنه إزالتها.



ل.ب/و.ش



بنا 0957 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/29 - 35 : 01 PM