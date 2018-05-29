سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المنامة في 29 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية سعادة السفير جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة حيث جرى استعراض لعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



كما تم بحث تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية مع التأكيد على الدور والتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة سواء فيما يتعلق بمحاربة الارهاب أو منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حيث أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بدور الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقد أكد سعادة سفير الولايات المتحدة التزام بلاده بالحفاظ على الأمن والسلم العالميين.





ل.ب/و.ش



بنا 0902 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/29 - 15 : 12 PM