حميدان يشيد بمبادرات شركة ابراهيم خليل كانو في توظيف وتطوير العمالة الوطنية المنامة في 29 مايو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ابراهيم خليل كانو، السيد طلال فؤاد كانو، وذلك بمكتبه في الوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة مشاريع ومبادرات الشركة في مجال تدريب وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وعلى رأسها برنامج تدريب وتوظيف الجامعيين البحرينيين، والذي يركز على توفير فرص التوظيف والتطوير للخريجين الجامعيين البحرينيين في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات، للعمل في شركة ابراهيم خليل كانو، وإعدادهم للوصول إلى مناصب إدارية عليا أو تخصصية في الشركة، وذلك من خلال ادماجهم في برنامج تدريبي متكامل، لمدة عامين، مما يساعدهم على التطور وظيفياً، ويعود بالنفع على الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشاد حميدان بسياسة شركة ابراهيم خليل كانو من خلال استقطابها للكوادر البحرينية من الجامعات بشكل مباشر، وحرصها على الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية ومساعدتها لتتبوأ المراكز القيادية في مختلف قطاعاتها الانتاجية وتخصصاتها الفنية، منوهاً بمشاركة الشركة بشكل مستمر في معارض التوظيف والتدريب التي تنظمها الوزارة، متمنياً أن تحذوا الشركات الأخرى حذوها في الاعتماد على العنصر البشري الوطني ومساندته وتطويره مهنياً، لافتاً أن الموارد البشرية الوطنية هي ثروة الوطن، ورأس المال الأفضل في هذا العصر، وذلك لما لها من أثر ايجابي على تحسين إنتاجية وربحية المنشآت العاملة في القطاع الخاص واقتصاد مملكة البحرين بشكل عام.



بدوره، أشاد السيد طلال كانو بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمشاريع ومبادرات الشركة، وبالمتابعة الشخصية لسعادة الوزير للمشاريع المشتركة سواء في جانب العمل أم في جانب الخدمات والرعاية الاجتماعية،.

ولفت الى أن الاستثمار في العنصر البشري الوطني هو جزء من مسؤولية الشركة المجتمعية، معرباً عن استعداد الشركة لتكثيف التعاون مع الوزارة للمساهمة في إنجاح مشاريعها ومبادراتها العديدة والرامية الى ادماج العمالة الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص.

















ل.ب/و.ش



بنا 0859 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/29 - 28 : 12 PM