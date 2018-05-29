حميدان يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بمجالي العمل والرعاية الاجتماعية المنامة في 29 مايو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، السيد أن ور، وذلك بمناسبة تسلم مهام عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة.

وخلال اللقاء، رحب حميدان بالسفير الصيني، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد، مشيداً في السياق ذاته بعمق العلاقات الثنائية التاريخية والإيجابية بين البلدين الصديقين.



كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية، مشيدا بالتطورات الاقتصادية التي تميز دول آسيا، ومنها الصين باعتبارها دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي العالمي، منوهاً باحترام قيم العمل التي يتميز بها الشعب الصيني.



كما أطلع حميدان السفير الصيني، على أبرز مشاريع ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المجالات العمالية والتنموية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون القائم، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.



من جانبه، أشاد السفير الصيني بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكداً أن مملكة البحرين تتميز بكونها بلداً ذات ثقافة وحضارة إنسانية عميقة، فضلاً عن شعبها الذي تميزه الأصالة وحسن التعامل في علاقاته بالآخرين، متطلعاً لاستثمار عمق العلاقات البحرينية الصينية لتكون جسراً يسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين الصين والمنطقة العربية ودول مجلي التعاون الخليجي تحديداً، مبدياً رغبة حكومة بلاده في المضي قدماً نحو تعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها في المجالات العمالية والتنمية الاجتماعية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.





ل.ب/و.ش



بنا 0855 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/29 - 17 : 12 PM