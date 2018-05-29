الجيش المصري يعلن قتل 8 عناصر مسلحة والقبض على 64 مطلوبا جنائيًا في سيناء القاهرة في 29 مايو/ بنا / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن قتل 8 عناصر مسلحة والقبض على 64 مطلوبا جنائيًا والمشتبه بهم في خلال عمليات شمال ووسط سيناء، وفق ما ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط.



واكدت القيادة العامة في بيان اليوم، أن العمليات العسكرية اسفرت عن تدمير 80 وكرًا إرهابيًا عُثر بداخلها على عبوات ناسفة، الى جانب تدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر حاولا اختراق الحدود الاستراتيجية الغربية.



واوضحت انه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية وأجهزه اتصال لاسلكية وجهاز "لاب توب" و "كاميرا تصوير" وعبوات تحتوي على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء.

واكدت انه تم ضبط وتدمير 20 سيارة و 79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات.



وأوضحت القوات المسلحة في بيانها أن القوات اكتشفت مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال جنوب مطروح قرب الحدود مع ليبيا، عُثر بداخله على 544 مسدس 9 مم، و 3 بنادق آليه وقناصة، و 3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.





و.ش



بنا 0835 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/29 - 13 : 12 PM