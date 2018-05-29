فخامة رئيس جمهورية جورجيا يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى جمهورية جورجيا تبليسي في 29 مايو/ بنا / تسلم فخامة الرئيس غيورغي مار غفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا الصديقة أوراق اعتماد سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين غير المقيم لدى جمهورية جورجيا.



وقد نقل سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله لفخامة الرئيس الجورجي تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس غيورغي مار غفيلاشفيلي وللشعب الجورجي بمناسبة عيد استقلال جمهورية جورجيا ومرور (100) عام من إنشاء الديمقراطية في جورجيا، وتمنياتهم لجمهورية جورجيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس غيورغي مار غفيلاشفيلي عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية جورجيا، متمنيًا فخامته للدكتور إبراهيم يوسف العبدالله كل التوفيق والنجاح في مهام عمله.



ع.ر/و.ش



بنا 0825 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/29 - 13 : 12 PM