الخارجية السعودية: تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن احتجاز سعد الحريري كلام غير صحيح الرياض في 29 مايو/ بنا / قالت السعودية ان ما ورد من تصريحات للرئيس الفرنسي بأن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح، مؤكدة ان المملكة كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية "بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية بأن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح".



وذكر المصدر "بأن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل، مضيفا أن كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر لبنان والمنطقة إلى عدم الاستقرار هو إيران وأدواتها مثل مليشيا حزب الله الإرهابي المتورط في اغتيال دولة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقتل مواطنين فرنسيين في لبنان، إضافة إلى مد إيران للمليشيات الإرهابية بما فيها مليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدمها ضد المدن السعودية".



وختم المصدر المسؤول تصريحه "بأن المملكة تتطلع للعمل مع الرئيس الفرنسي ماكرون لمواجهة قوى الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها".



و.ش



بنا 0820 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/29 - 12 : 12 PM