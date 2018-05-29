نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض يستقبل السفير الالماني لدى المملكة المنامة في 29 مايو/ بنا / استقبل معالي الاستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير الفريد سيمز بروتز سفير جمهورية المانيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير وقدم له الشكر والتقدير على ما قام به خلال عمله الدبلوماسي في تعزيز وتنمية العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الاصعدة ورعاية المصالح المشتركة، متمنيا له التوفيق والنجاح في المهام الدبلوماسية القادمة التي ستوكل اليه من قبل بلاده.

من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وحكومة مملكة البحرين على ما لقيه من تجاوب وتعاون طيلة فترة عمله من كافة المسئولين بالمملكة، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار.



ع.ر/و.ش



بنا 0759 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/29 - 06 : 11 AM