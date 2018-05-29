الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بـ 10 صواريخ مواقع عدة في مدينة غزة غزة في 29 مايو/ بنا / قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عدة مواقع متفرقة في مدينة غزة من دون ان ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بأكثر من عشرة صواريخ عدة مواقع في حي الزيتون والشجاعية داخل قطاع غزة، في حين سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق أخرى بالقطاع.



وقالت إسرائيل أن هذا القصف جاء ردا على صواريخ انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، مؤكدة أن مدفعية الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف على القطاع.



وكانت صافرات الإنذار قد دوت في جنوب إسرائيل في وقت سابق لتنبيه السكان إلى ضرورة الذهاب إلى المخابئ.









و.ش



بنا 0519 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/29 - 33 : 08 AM