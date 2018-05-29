المركز القومي للأعاصير: العاصفة "ألبرتو" تضعف وتتحول إلى منخفض جوي شبه مداري ألاباما في 29 مايو/ بنا / تراجعت قوة العاصفة المدارية "ألبرتو" بعد قربها من ولاية ألاباما الأمريكية وأخذت بالتحول الى منخفض جوي شبه مداري.

قال المركز القومي للأعاصير إن العاصفة المدارية "ألبرتو" تحولت إلى منخفض جوي شبه مداري على الرغم من أن خطر هطول أمطار غزيرة مازال موجودا.

وقال المركز إن العاصفة رُصدت على بعد نحو 80 كيلومترا غربي شمال غربي دوثان بولاية ألاباما برياح تبلغ سرعتها القصوى 55 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز ان التنبؤات تشير إلى استمرار ضعف ألبرتو مع تحركه بشكل أكبر نحو الداخل ومن المتوقع تحوله إلى منخفض بحلول مساء اليوم الثلاثاء.



و.ش



بنا 0509 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/29 - 17 : 08 AM