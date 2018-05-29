المتحدث باسم قوات التحالف العربي: الجيش الوطني اليمني على بعد 20 كلم من مدينة الحديدة الرياض في 29 مايو/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي أن الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف بات على بعد 20 كيلو مترًا تقريبا من الحديدة التي تضم ميناءً رئيسًا تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية ولا تزال العمليات مستمرة.

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف إن العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الكيانات الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن إمداد وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التي لها علاقة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وحول استهداف مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار أوضح المالكي، أن التحالف العربي أعلن يوم السبت الماضي في البيان الصحفي أن وحدات التكتيكية للدفاع الجوي تعرفت من خلال الرادارات ظهور طائرة بدون طيار باتجاه مطار أبها، حيث تم التعامل معها حسب قواعد الاشتباك وقامت الوحدات بتدميرها ولم يكن هناك أي إصابات ولله الحمد في الأرواح.



وأفاد بأنه من خلال المتابعة المستمرة لقوات التحالف والمعلومات الاستخبارية كان هناك مراقبة لورشة تصنيع وتفخيخ وتركيب الطائرات بدون طيار في مدينة صعدة، حيث قام التحالف باستهداف الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي واستهداف الذين حاولوا نقل الطائرات إلى مبنى مجاور من ورشة التصنيع، بغرض حمايتها، مؤكدًا أن الطائرة من نوع يسمى "قاصف" وهي طائرة ابابيل الإيرانية، التي تستخدم في الأعمال الإرهابية ضد مواطنين المملكة وكذلك المقيمين على أرض المملكة ومقدراتها الحيوية والاقتصادية سوف يتم التعامل معها بحزم.



وبين العقيد المالكي أن المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية لليمن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مبينا أن قوات التحالف قدمت حتى الآن 24710 تصريحاً للجهات الإغاثية, فيما بلغت أوامر عدم الاستهداف الخاصة بتحرك المنظمات الأممية في الداخل اليمني 10227أمرًا.





و.ش



بنا 0459 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/29 - 09 : 08 AM