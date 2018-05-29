مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 29 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية. وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك يصادق على قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البحرين وروسيا.

/مجلس الوزراء: حلول عاجل لتوظيف الاطباء حديثي التخرج.

/سمو ولي العهد يزور مجالس: خالد آل شريف وعائلة كازروني وأبناء المرحوم راشد الزيانيسمو.

/محافظ الجنوبية: نسعى إلى مد جسور التواصل مع الأهالي من خلال الزيارات الميدانية.

/سمو الشيخ محمد بن سلمان يرعى حفل ختام مسابقة قوة الدفاع الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبلان مسؤولين ومواطنين للتهنئة برمضان.

/الشيخ خالد بن عبدالله يرأس اجتماع إعداد خطة استكمال احتياجات مدينة خليفة.

/الشيخ عبد بن احمد: مركز دراسات ينظم مؤتمرا يتناول حكم آل خليفة وموضوع قطر يونيو المقبل.

"التأمينات": 92 الف مستفيد من "شراء الخدمة".

/السفير اللبناني: نستنكر استهداف أمن البحرين.

/اعلان نتائج الاعدادية والثانوية الاسبوع المقبل.

/الخدمة المدنية: امكانية احتساب الاجازة السنوية بالساعات واستخدامها لأقل من يوم واحد.

/السفير السعودي: السعودية عارضت الاتفاق النووي لعلمها بنوايا إيران.

/المفتاح: الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 3 يونيو المقبل.

/جمعية المحرق الخيرية تشيد بمكرمة الملك بإعادة إعمار فرجان المحرق القديمة.

/«مراقبة حقوق الإنسان» تفتح باب التسجيل لمراقبة الانتخابات.

/الأمن الإيراني يهاجم جنازة ممثل تحولت إلى مظاهرة ضد النظام.

/ولي عهد أبوظبي يستقبل وزراء إعلام الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

/الحريري متفائل بتشكيل الحكومة.. وتنافس على الحقائب الوزارية في لبنان.

/إيطاليا تتجه إلى انتخابات جديدة مع تكليف كوتاريلي تشكيل حكومة انتقالية.

/ارتفاع حصيلة قتلى فيروس نيباه في الهند.

/الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى.





و.ش



بنا 0442 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/29 - 50 : 07 AM