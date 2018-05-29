مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/29 - 50 : 07 AM
المنامة في 29 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية. وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك يصادق على قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البحرين وروسيا.
/مجلس الوزراء: حلول عاجل لتوظيف الاطباء حديثي التخرج.
/سمو ولي العهد يزور مجالس: خالد آل شريف وعائلة كازروني وأبناء المرحوم راشد الزيانيسمو.
/محافظ الجنوبية: نسعى إلى مد جسور التواصل مع الأهالي من خلال الزيارات الميدانية.
/سمو الشيخ محمد بن سلمان يرعى حفل ختام مسابقة قوة الدفاع الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبلان مسؤولين ومواطنين للتهنئة برمضان.
/الشيخ خالد بن عبدالله يرأس اجتماع إعداد خطة استكمال احتياجات مدينة خليفة.
/الشيخ عبد بن احمد: مركز دراسات ينظم مؤتمرا يتناول حكم آل خليفة وموضوع قطر يونيو المقبل.
"التأمينات": 92 الف مستفيد من "شراء الخدمة".
/السفير اللبناني: نستنكر استهداف أمن البحرين.
/اعلان نتائج الاعدادية والثانوية الاسبوع المقبل.
/الخدمة المدنية: امكانية احتساب الاجازة السنوية بالساعات واستخدامها لأقل من يوم واحد.
/السفير السعودي: السعودية عارضت الاتفاق النووي لعلمها بنوايا إيران.
/المفتاح: الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 3 يونيو المقبل.
/جمعية المحرق الخيرية تشيد بمكرمة الملك بإعادة إعمار فرجان المحرق القديمة.
/«مراقبة حقوق الإنسان» تفتح باب التسجيل لمراقبة الانتخابات.
/الأمن الإيراني يهاجم جنازة ممثل تحولت إلى مظاهرة ضد النظام.
/ولي عهد أبوظبي يستقبل وزراء إعلام الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
/الحريري متفائل بتشكيل الحكومة.. وتنافس على الحقائب الوزارية في لبنان.
/إيطاليا تتجه إلى انتخابات جديدة مع تكليف كوتاريلي تشكيل حكومة انتقالية.
/ارتفاع حصيلة قتلى فيروس نيباه في الهند.
/الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى.
و.ش
بنا 0442 جمت 29/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/29 - 50 : 07 AM