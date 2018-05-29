مقتل فرقة حوثية مكونة من 93 عنصرا في محافظة الحديدة اليمنية

الحديدة في 28 مايو/ بنا / قتلت قوات الجيش اليمني ما لا يقل عن 93 عنصرا من فرقة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران بينهم قائد الفرقة عبدالجبار الشامي أحد القادة الميدانيين البارزين لميليشيا الانقلاب في جبهة الساحل الغربي خلال تطهير الجيش الوطني لمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

وقال موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية "أن هذه الفرقة كانت الميليشيا الحوثية قد عززت بها منطقة الدريهمي من قواتها الخاصة وتلقت تدريبا على يد خبراء إيرانيين للتصدي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية،حيث تم القضاء اليوم على كامل عناصرها بعمليات نوعية نفذتها قوات الجيش.

وفي نفس السياق وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم إلى ساحل الطايف في مديرية الدريهمي بعد سيطرتها على عدد من المناطق والقرى التابعة للمديرية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية للموقع ان قوات الجيش الوطني اليمني تتمركز حاليا على حدود مركز مديرية الدريهمي بعد سيطرتها على الكويزي وغليفقة والطايف التي يفصل بينها وبين مركز المديرية منطقتين هي الشجيرة شرق الخط العام, والنخيلة غربا, أي بحدود 10 كيلو عن مركز المديرية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي استكملت تحرير معسكر الزرانيق والمناطق المحيطة به في مديرية الدريهمي مشيرة الى انها توقفت لتأمين المناطق المحررة وقطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية.

وأكدت أن عملية تحرير محافظة الحديدة باتت قريبه جدا من خلال خطة عسكرية وعبر مراحل قصيرة بدأ تنفيذها بتحرك جزء كبير من قوات الجيش الوطني والتقدم شرقا عبر الجاح إلى بيت الفقيه والحسينية وصولا إلى محافظة الحديدة خلال الأيام القادمة.





م خ



بنا 0200 جمت 29/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/29 - 06 : 05 AM