الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني آخر التطورات في كوريا الشمالية

واشنطن في 28 مايو/ بنا / بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم مع ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اخر التطورات الخاصة بكوريا الشمالية.

وقال بيان للبيت الأبيض أن ترامب وآبي أكدا في الاتصال على الضرورة الحتمية لتحقيق التفكيك الكامل والدائم لأسلحة كوريا الشمالية النووية والكيميائية والبيولوجية وبرامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية."

وأكد البيان أن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى قبل انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.





م خ



بنا 2228 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/29 - 31 : 01 AM