معالي وزير الديوان الملكي ومعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبلان معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسمو محافظ المحافظة الجنوبية وعدداً من السفراء والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان المبارك المنامة في 29 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي و صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم، كلاً من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، و سعادة السيد أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، و معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدداً من المسؤولين وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليهم أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليهم على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.









ع إ ح/م خ



بنا 2138 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/29 - 03 : 01 AM