خلال زيارة سموه لمجالس مدينة عيسى..سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نسعى في المحافظة الجنوبية إلى مد جسور الوصل مع الأهالي من خلال الزيارات الميدانية المنامة في 28 مايو / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة لعدداً من مجالس مدينة عيسى وذلك ضمن سلسلة زيارات سموه لمجالس المحافظة الجنوبية في شهر رمضان المبارك.





وفي مستهل اللقاء هنأ سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أهالي مدينة عيسى بالشهر الكريم منوهاً بفضائله الكبيرة التي يستمد منها الخصال العظيمة المحبة للسلام والأمن سائلاً سموه المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين و شعبها باليمن و البركات.

وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على اعتزازه بما يتسم به المجتمع البحريني من صفات التراحم و الترابط و التلاحم وروح العائلة الواحدة مشيراً سموه إلى أن شهر رمضان الفضيل فرصة سانحة لمد جسور التواصل و التقارب بين أبناء المجتمع الواحد و تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية بما يكفل صون المجتمع و حمايته، مشيداً سموه بالدور البارز الذي تلعبه هذه الزيارات في تعزيز أواصر الترابط و التلاحم بين كافة شرائح المجتمع خلال الشهر الكريم مؤكداً سموه حرص المحافظة الجنوبية على الالتقاء بالأهالي من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المتواصلة والمتكررة والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون و فتح قنوات التواصل المباشر مع أهالي المحافظة للاستماع إلى متطلباتهم ومشاركتهم مناسباتهم الدينية و الاجتماعية.

ومن جانبهم أعرب أهالي مدينة عيسى اعتزازهم بنهج سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز أواصر الوصل مع أهالي المحافظة في هذا الشهر الفضيل مشيدين بجهود سموه في دعم مسيرة البناء والتنمية في المحافظة الجنوبية داعين الله العلي القدير أن يتمم نعمة الأمن والاستقرار على مملكة البحرين وأن يديم عليها تماسك أبنائها وحدتهم لصون الوطن وخدمة تقدمه ونهضته.



ع إ ح/م خ



بنا 2115 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/29 - 29 : 12 AM