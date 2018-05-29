سمو الشيخ محمد بن سلمان يرعى حفل ختام مسابقة قوة الدفاع الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده المنامة في 28 مايو / بنا / أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة باهتمام وحرص قوة دفاع البحرين المتميز في خدمة كتاب الله تعالى بإقامة مثل هذه المسابقات والذي نشهد اليوم بفضل الله تعالى ختام نسختها الثامنة والعشرين مهنئاً سموه الفائزين وشاكراً للجميع جهودهم في انجاح هذه المسابقة سواء المشاركين أو القائمين عليها.







جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل ختام مسابقة قوة الدفاع الكبرى الثامنة والعشرين في حفظ القرآن الكريم وتجويده والعلوم الإسلامية .



ولدى وصول سموه كان في الاستقبال اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني و مدير الارشاد الديني وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع .



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى العميد مرشد ديني سالم علي البوعينين مدير الإرشاد الديني المشرف العام على المسابقة كلمة رحب فيها بسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة شاكراً سموه على رعايته للحفل الختامي للمسابقة كما شكر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على إقامة هذه المسابقة مؤكداً على دور هذه المسابقة وأهدافها السامية في الحث على التنافس في تعلم وتدبر وحفظ كتاب الله وعلومه وسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين .



ثم ألقى النقيب إسلام عبدالقادر حسن كلمة المشاركين بالمسابقة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة على رعايته الكريمة وقوة دفاع البحرين التي أتاحت لهم هذه الفرصة شاكراً مديرية الإرشاد الديني على جهودهم ودعمهم المستمر لرعاية كتاب الله والسنة النبوية .



بعدها تم تقديم إيجاز يوضح مراحل المسابقة منذ انطلاقها عام 1988 وحتى النسخة الثامنة والعشرين .



ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، متمنيا سموه كل التوفيق والسداد.



كما تم تكريم سلاح الجو الملكي البحريني الوحدة الفائزة في فئة الأكثر مشاركة .



م.ف.ق/س.ي



بنا 2022 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/28 - 26 : 11 PM