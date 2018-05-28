لدى استقبال سموه لسمو الشيخ خالد بن حمد وأفراد منتخب MMA للهواة .. ناصر بن حمد: سعداء بهذه النتيجة التي تعزز ما وصلت إليه البحرين من تقدم في هذه الرياضة المنامة في 28 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، الذي قدم لسموه أفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بمناسبة تحقيق المنتخب إنجاز جديد بالحصول على أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية، بمنافسات النسخة الثانية لبطولة أفريقيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة، التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة 24-26 مايو.



وفي البداية، هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنتخب الوطني بمناسبة تحقيقه هذا الإنجاز، معربا سموه عن سعادته الكبيرة بهذه النتيجة التي حققها أفراد المنتخب في هذه المشاركة، مؤكدا سموه أن هذه النتيجة تعزز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة.

وقد أشاد سموه بالجهود الواضحة والكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرعاية ودعم الرياضات القتالية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة، والتي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح بفضل الرؤية التي وضعها سموه.



ومن جانبه، قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: "نثمن استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لنا ولأفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة، والذين بالفعل كانوا على الموعد وشرفوا مملكة البحرين ورفعوا علمها عاليا في هذا المحفل الدولي الذي يقام للعام الثاني على التوالي، فاستقبال سموه لهؤلاء الأبطال هو دليل واضح على حرص واهتمام سموه الدائم بدعم الرياضيين لاسيما أصحاب الإنجازات، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في نفوسهم لبذل قصارى جهدهم للظهور بأعلى المستويات والمنافسة وبقوة على تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة".



وأضاف سموه: "هذا الإنجاز يبعث في نفوسنا البهجة والسرور، خصوصا وأنه يعتبر الأعلى من حيث الميداليات الذهبية في جميع مشاركات المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة، والذي نعتبره نتيجة غير مسبوقة يحققها أفراد المنتخب في هذه المشاركة، والتي عكست بالفعل إصرار هؤلاء الأبطال على ظهور بصورة مشرفة من أجل حصد الألقاب والوصول لمنصة التتويج لرفع علم البحرين.

وفي ختام اللقاء حرص أفراد المنتخب على التقاط صورة تذكارية مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

حضر الاستقبال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF سعادة السيد خالد عبدالعزيز الخياط ، وأمين السر العام بالاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد وليد خالد سيار.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1846 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/28 - 51 : 09 PM