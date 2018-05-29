ولي عهد ابو ظبي يؤكد على متانة العلاقات مع الاردن أبوظبي في 28 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مساء اليوم في قصر البطين سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد ملك المملكة الأردنية الهاشمية .



وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.



ونقل سمو الامير حسين بن عبدالله الثاني تحيات وتهاني جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ولسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الامارات وشعبها كل خير وتقدم .



وحمل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتهانيه لجلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته للمملكة الاردنية وشعبها مزيدا من التقدم والتطور.





س.ي/ع ذ



بنا 1818 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/05/28 - 34 : 09 PM