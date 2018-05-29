ميركل تعرب عن استعدادها لإجراء مباحثات في الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية برلين في 28 مايو / بنا / أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعدادها لإجراء مباحثات حول الخلاف القائم حاليا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك قبل انتهاء المهلة الأمريكية لإعفاء شركات أوروبية من الرسوم الجمركية العقابية على واردات الصلب والألومنيوم.







ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميركل قولها اليوم في مؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين إن الأمر يتعلق حاليا بالتوصل للرد السليم، وأكدت مجددا أهمية المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية.



ولفتت ميركل إلى أن الأمر يتعلق بتوفير تجارة عالمية حرة، منفتحة، عادلة مع التصدي للحمائية.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن استثناء شركات أوروبية من الرسوم الجمركية الإضافية التي أدخلها في مارس الماضي حتى الأول من يونيو القادم فقط.



كما تدرس الحكومة الأمريكية حاليا أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات.



وينص عرض التسوية الأوروبي الحالي في الخلاف الجمركي مع واشنطن على التعهد بتسهيلات تجارية للولايات المتحدة، إذا كان هناك بالمقابل إعفاء دائم للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم. وإذا لم تستجب الولايات المتحدة للعرض، وأنهت إعفاءها لشركات أوروبية من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على عدة منتجات أمريكية.



م.ح./ع ذ



بنا 1817 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/05/28 - 28 : 09 PM