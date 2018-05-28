مقتل 15 حوثيا في معارك بمحافظة الجوف اليمنية

الجوف في 28 مايو/ بنا / تجددت المعارك الميدانية الليلة الماضية بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.



وافاد موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة موزية في المتون شمالي محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيا الحوثية.



ودكت مدفعية الجيش الوطني اليمني بالتزامن مع تلك المعارك عدداً من مواقع المليشيا الانقلابية وتعزيزات لها في الجبهة ذاتها.



وأسفرت تلك المعارك عن مقتل أكثر من 15 عنصراً واصابة أكثر من 20 آخرين من عناصر مليشيا الحوثي.



س.ي/ع ذ



بنا 1430 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/28 - 50 : 05 PM