صدور قانون عن جلالة الملك المفدى بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين

المنامة في 28 مايو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين؛ بعد إقراره من قبل مجلس الشورى و مجلس النواب.



وقد جاء في مادة القانون الأولى أنه صودق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 27 مايو 2016، والمرافقة لهذا القانون.



كما نصت المادة الثانية من القانون أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ن.ع/م.ح.



بنا 1136 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/28 - 56 : 02 PM