تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو محافظ الجنوبية.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله يرأس اجتماع عمل لاستكمال احتياجات مدينة خليفة المنامة في 28 مايو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بتكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتقديم خطة لاستكمال احتياجات مدينة خليفة من الخدمات العامة والمرافق وأولويات تنفيذ هذه الاحتياجات للتيسير على قاطنيها، رأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، اجتماع عمل بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وأصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة.

وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على توجيه سموه أثناء جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق لخلق تجمعات عمرانية متكاملة بما ينعكس على تطويرها ورفع كفاءتها.



وقال معاليه "تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء أولوية قصوى للتأكد من توصيل الخدمات إلى المشاريع الإسكانية عموماً، لاسيما المدن الجديدة، قبل الشروع في عملية إنشاء الوحدات السكنية، ولقد اعتمدت اللجنة هذا التوجه كمبدأ لعملها، وذلك بهدف ضمان تسليم المواطنين وحداتهم السكنية بشكل متكامل في أقصر مدة ممكنة".



وخلال اللقاء، قدَّم أصحاب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عروضاً حول المشاريع الإنشائية والمرافق العامة في مدينة خليفة والتي تتطلب التنسيق فيما بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتنفيذها كما هو مخطط لها، بما في ذلك إنشاء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة على أربع مراحل والتي من المقرر انتهاء المرحلة الأولى منها بطاقة تقدر بحوالي 1600 وحدة سكنية أواخر العام الجاري، علاوة على مشاريع قطاع البناء والصيانة المتمثلة في إنشاء المركز الصحي الذي وجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذه بأسرع وقت بالتنسيق مع بنك البحرين الوطني، ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات الجاري تنفيذها، وصالة أهالي الدور، فضلاً عن مشاريع قطاعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء.



وفي هذا الصدد، وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية – كل فيما يخصه – للانتهاء من إعداد المخطط العام للمدينة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني بعد حصر جميع خدمات ومرافق ومكونات المدينة بما يلبي احتياجات قاطنيها، وعرض المخطط المقترح على اللجنة للدراسة تمهيداً لرفعه إلى سمو رئيس الوزراء للاعتماد النهائي، ووجَّه معاليه لأنْ يُراعى عند إعداد المخطط العام تضمينه معلماً أيقونياً يميز المدينة على نحو يعكس تاريخ وحضارة المكان الذي ترتبط به، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد التدفقات النقدية ومصادر تمويل مراحل المشروع التي لم ترصد لها أي اعتمادات مالية.



كما كلَّف معاليه الجهات ذات العلاقة دراسة مدى إمكانية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في عدد من المشروعات التجارية التي تقع في مركز المدينة كالمدارس والمستشفيات الخاصة ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت.



ن.ف/م.ح.



بنا 1134 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/28 - 56 : 02 PM