وكيل الأشغال ووفد من الصندوق السعودي للتنمية يبحثان آخر التطورات في مشاريع الطرق المنامة في 28 مايو / بنا / اجتمع وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الاشغال م. أحمد عبدالعزيز الخياط بوفد من الصندوق السعودي للتنمية، حيث تم التباحث في عدد من المشاريع في قطاع الطرق والتي يتم تنفيذها بمنحة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين.



وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للطرق م. هدى فخرو، مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق م. سيد بدر العلوي، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق م. كاظم عبد اللطيف، بالإضافة إلى عدد من مهندسي الوزارة، فيما حضر من الصندوق السعودي للتنمية م. عبد الله الشعيبي، وم. محمد بن عبدالعزيز الحسين، وم. مشاري بن عبداللطيف العواد، وم. محمد الراشد.



وفي بداية اللقاء تقدم المهندس أحمد الخياط بجزيل الشكر إلى الصندوق السعودي للتنمية، لما لهم من دور بارز في دعم المشاريع التنموية في المملكة.



وصرح م. الخياط إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإنجاز وسير العمل في المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية، ومناقشة الأمور المالية والمدفوعات والتدفقات النقدية المطلوبة لإنجاز تلك المشاريع، مشيداَ بالدور البارز الذي يقوم به الاشقاء في الصندوق السعودي للتنمية من دعم ومساندة للعديد من المشاريع الحيوية التي تنفذها وزارة الاشغال بمختلف محافظات المملكة.



واستعرض الطرفان آخر التطورات في أهم المشاريع المقبلة الممولة من الصندوق السعودي للتنمية والتي تمثلت في شارع مطار البحرين الدولي، حيث يشتمل المشروع على انشاء تقاطع متعدد المستويات على تقاطع الصقر بشارع خليفة الكبير. كما يتضمن إنشاء جسرين علويين يربطان الحركة المرورية من شارع عراد جهة الشمال وشارع خليفة الكبير جهة الجنوب بمبنى المسافرين الجديد، بالإضافة إلى توسعة شارع رقم 2403 من شارع عراد في جهة الشرق حتى شارع المطار جهة الغرب مع تطوير الدوارات عليه، إضافة إلى انشاء تقاطع متعدد المستويات على تقاطع شارع عراد مع شارع 46.



وتم استعراض مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان والذي يتضمن توسعته في الجزء الممتد من مدخل عالي إلى تقاطع الفاروق، وكذلك إنشاء جسر علوي على تقاطع سار ليسمح بحركة مرور للقادم من المنامة في اتجاه مدينة عيسى وميناء سلمان.



كما تم التطرق إلى شارع جنوب البحرين الدائري في مرحلته الأولى والثانية والذي سيشتمل على شارع رئيسي بثلاثة مسارات في كل اتجاه للمناطق الممتدة من شارع الزلاق من الشمال والعقارات الممتدة على غرب ومن ضمنها مشاريع إدامة وبلاج الجزائر حتى منتجع السلام في الجنوب حيث ينعطف باتجاه الشرق حتى يلتقي بشارع الملك حمد عبر تقاطع متعدد المستويات.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة آخر المستجدات بمشروع تقاطع الفاتح الذي يمتد من جسر الشيخ عيسى بن سلمان شمالاً وحتى تقاطع ميناء سلمان جنوباً، والذي سيوفر منافذ بديلة لمنطقة الجفير. كما سينشئ تقاطع متعدد المستويات على تقاطع شارع أوال وجسر للدوران العكسي بالقرب من تقاطع شارع الشيخ دعيج، كما تمت مناقشة مشروع اللوزي الاسكاني والمتضمن إنشاء طريق مزدوج بأربعة مسارات يربط امتداد دوار 13-18 بشارع زيد بن عميرة.



واستعرض الطرفان مستجدات سير العمل في مشروع شرق الحد الاسكاني الذي سيشمل انشاء جسر يربط المشروع من جهة الشرق بتقاطع شارع الحوض الجاف وشارع حاتم الطائي من جهة الغرب، وكذلك إنشاء شارع الحد الغربي الممتد من شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان (امتداد شارع 46) مروراً بغرب مدينة الحد وجنوب منطقة عراد (عبر امتداد شارع 47) حتى شارع الشيخ خليفة الكبير في شرق جزيرة المحرق، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من تطوير منافذ مشروع شرق الحد الاسكاني). كما يشمل انشاء تقاطعين لخدمة شرق الحد المشروع الاسكاني من جهة الشمال احداهما متعدد المستويات ويربط المشروع الإسكاني بشارع الحوض الجاف. كما يشمل انشاء جسر بحري يربط بين التقاطعين اضافة إلى جسر بحري آخر يربط المشروع الإسكاني بمشروع الجزيرة الصناعية الجديدة.



وفي نهاية اللقاء أعرب ممثلو الصندوق السعودي للتنمية عن بالغ تقديرهم للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، مثمنين جهود وزارة الاشغال بمتابعة الأمور التنفيذية لكافة المشاريع بما يعكس مهنية عالية في العمل.











ن.ع/م.ح.



بنا 1122 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/28 - 28 : 02 PM