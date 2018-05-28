وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يشارك في اجتماع المجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولية بجنيف المنامة في 28 مايو/ بنا / شارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، في اجتماع المجموعة العربية الذي عقد على هامش الدورة الـــ(107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو2018.



وبحث الاجتماع تنسيق المواقف العربية في مؤتمر العمل الدولي والقضايا التي تهم المنطقة العربية، خاصة تطبيق التوصيات والنتائج الصادرة عن الأنشطة المشتركة بين منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، ودعم القضايا العربية في الشأن العمالي.



كما تناول الاجتماع القضايا المشتركة، ومنها تطوير سياسات ونظم أسواق العمل في الدول العربية وتبادل الخبرات الفنية بينها، والاستفادة من الدعم الفني والاستشاري التي تقدمه منظمة العمل الدولية للدول الأعضاء بما يخدم مصالح أسواق العمل بالدول العربية، فضلاً عن بحث جهود منظمة العمل العربية لتعزيز ودعم التعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات الملموسة في مختلف مجالات التنمية لصالح الدول العربية.



وقال الدوسري ان مشاركة وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع السنوي يأتي حرصاً من المملكة لتعزيز ودعم الجهود العربية على الصعيد العمالي في المحافل الدولية وتنسيق الموافق بما يخدم المصالح العربية المشتركة، مشيداً بمستوى التعاون الفني بين الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل الدولية.





ن.ع/م.ح.



بنا 1114 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/28 - 26 : 02 PM