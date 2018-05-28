وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية المنامة في 28 مايو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه في الوزارة، برئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، السيد محمد خليفة بو حمود، وعضو المجلس البلدي، السيد حسين علي الخياط.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لوضع آلية للتعامل مع الأسر المتضررة من حريق المساكن، ووضع أفضل الحلول والاجراءات اللازمة لمساعدة الأسر التي قد تتعرض لمثل هذه الحوادث الاستثنائية، ولتجنبها التأخير والانتظار من أجل الاستفادة من خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة لتعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود نتيجة تعرض مساكنهم لتلك الحوادث المؤسفة، بما يؤمن لهم الاستقرار العائلي.



وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود أعضاء المجلس البلدي، وإسهاماته الواضحة في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مملكة البحرين، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس البلدي لتقديم خدمات الدعم لتعويض الأسر المتضررة من حوادث الحريق، بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لنظام الكتروني لصرف تعويض مالي للمستحقين من الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم لهذا النوع من الحريق، ومؤكداً حرص الوزارة على الاهتمام بالحالات الإنسانية، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري، من خلال تقديم الخدمات التنموية والعمالية لمختلف فئات المجتمع البحريني.



من جانبه، أشاد رئيس المجلس البلدي، والعضو البلدي، بجهود وزارة العمل التنمية الاجتماعية لرفع كفاءة خدماتها التنموية والعمالية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع، مؤكدين في الوقت ذاته على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية من منطلق المهام والمسؤوليات المشتركة التي تصب في صالح المواطنين.









ل.ب/م.ح.



بنا 1108 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/28 - 13 : 02 PM