الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يستقبل سفير بنغلاديش لدى المملكة المنامة في 28 مايو/ بنا / استقبل محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مقر الهيئة بمدينة عيسى، سفير جمهورية بنغلاديش لدى مملكة البحرين السيد مؤمن رحمان لبحث سبل التعاون المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.



وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مختلف المجالات التي تصب في مجال فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين على كافة المستويات، حيث أكد القائد حرص الهيئة على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وفتح المزيد من القنوات المشتركة خصوصاً في مجال التكنولوجيا.



وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي، وما توليه الهيئة من اهتمام للجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة، عبر ما تقدمه من أنظمة متطورة وخدمات إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.





ن.ف/و.ش



بنا 1042 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/28 - 00 : 02 PM