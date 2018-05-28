سفير البحرين في جاكرتا يجتمع مع وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل بإندونيسيا جاكرتا في 28 مايو/ بنا / اجتمع سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، اليوم، مع سعادة البروفيسورة يوهانا سوسانا يمبيسي وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل في جمهورية اندونيسيا.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور محمد غسان شيخو حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية اندونيسيا، مؤكدًا أهمية استمرار الاجتماعات والزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



كما قدم سعادة سفير مملكة البحرين في جاكرتا موجزاً بسيطاً حول جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، منوهًا بأهم منجزات المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وصدور قانون محاكم الأسرة.



من جانبها، أشادت سعادة البروفيسورة يوهانا سوسانا يمبيسي بالمنجزات الهامة والمتواصلة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أبدت اهتمامها بجائزة صاحبة السمو الملكي العالمية لتمكين المرأة وبقانون محاكم الأسرة في المملكة، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من خبرة مملكة البحرين في هذا المجال.



ل.ب/و.ش



بنا 1035 جمت 28/05/2018





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