بمناسبة مكرمة جلالته بإعادة إعمار وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق .. رئيس جمعية المحرق الخيرية يرفع شكره إلى جلالة الملك المفدى المنامة في 28 مايو/ بنا / ​رفع رئيس جمعية المحرق الخيرية صلاح بن محمد بوحسن بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي الجمعية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة مكرمة جلالته بإعادة إعمار وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق، مؤكدًا أن هذا الأمر السامي إنما يجسد عظيم الحب من لدن جلالته - أيده الله -لأهالي وأبناء المحرق.



وأعرب البوحسن عن عميق الاعتزاز وجزيل العرفان لجلالة الملك المفدى على ما تحظى به محافظة المحرق وأهلها الكرام من رعاية كبيرة واهتمام دائم من قبل جلالته والذي يتحقق على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات جلالته الكريمة بإنجاز مختلف المشاريع التنموية في المحافظة التي تتشرف بهذا العطاء المستديم لجلالته ويفتخر جميع أبنائها بما لهم من مكانة خاصة عند جلالته.



وأكد أن هذا الحب الأبوي من جلالة الملك المفدى - وفقه الله - يدفع بأبناء المحرق لبذل قصارى الجهد ليواصل الوطن مسيرته التنموية الباهرة في ظل ​قيادة ​عاهل البلاد المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي الذي يمضى قدما محققا إنجازات لم تتوقف يومًا في جميع أرجاء وربوع المملكة، منذ تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم.



وشدد البوحسن على أن محافظة المحرق بتاريخها العريق وحاضرها المضيء ومستقبلها المزدهر بإذن الله تعالى ثم بفضل عاهل البلاد المفدى وبرجالاتها المخلصين وأهلها المحبين والملتفين حول ​قيادة جلالته ستظل نموذجًا يحتذى في الولاء الصادق والوطنية العالية والإسهامات المؤثرة في تحقيق المزيد من المكتسبات في كافة القطاعات وعلى مختلف الأصعدة .



ن.ع/خ.س



بنا 1006 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/28 - 42 : 01 PM