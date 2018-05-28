اعتقال 28 فلسطينيا بينهم 15 من مخيم الأمعري رام الله في 28 مايو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 28 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.



وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة كما اعتقلت اسيرين محررين من محافظة بيت لحم وفلسطينيا من الخليل

و3 من عدة بلدات في محافظة طولكرم.

وذكر نادي الأسير أن سبعة مواطنين اُعتقلوا الليلة الماضية من عدة أنحاء في القدس بينهم فتاة.



خ.س



بنا 0948 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/05/28 - 52 : 12 PM