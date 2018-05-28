رئيس جامعة البحرين يتسلم نسخة من كتاب تطوير مناهج الرياضيات المنامة في 28 مايو/ بنا / استقبل رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، في مكتبه بمقر الجامعة في الصخير، الدكتورة معصومة علي المطاوعة، الأستاذة المساعدة في الرياضيات والعلوم وتقنية المعلومات والاتصالات في كلية البحرين للمعلمين في الجامعة، التي أهدته كتابها الصادر حديثاً بعنوان "تطوير منهج الرياضيات في مدارس المستقبل في البحرين".

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد العلمي للدكتورة المطاوعة، مشيراً إلى أهمية العناية بمادة الرياضيات وتطوير طرق تدريسها، كونها الأساس في الكثير من العلوم الأخرى المرتبطة بالتقنيات والهندسة والصناعة.

وقال إن جامعة البحرين لتفخر بكوادرها الأكاديمية التي توالي الإنتاج العلمي، مع التركيز على القضايا الوطنية، والعمل على بحثها واقتراح الحلول والتوصيات بشأنها، لما في ذلك من إسهام في النهوض بكافة القطاعات.





ل.ب/خ.س



بنا 0933 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/28 - 40 : 12 PM