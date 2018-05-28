اصابة 13 فلسطينيا واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري رام الله في 28 مايو/ بنا / أصيب 13 فلسطينيا، اليوم، بجروح متفاوتة، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله.



وقالت مصادر طبية لوكالة الانباء الفلسطينية إن 13فلسطينيا أصيبوا بجروح في الأطراف وصفت بالطفيفة، خلال عملية الاقتحام، تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين عقب دهم منازلهم في المخيم.



وافادت الوكالة ان قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل في المخيم، وحوّلتها إلى نقاط مراقبة عسكرية، قبل أن تشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة، كما دارت مواجهات عنيفة في شارع القدس، ومنطقة سطح مرحبا في مدينة البيرة.







خ.س



بنا 0858 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/28 - 06 : 12 PM