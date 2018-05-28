تعيين كبير القضاة السابق رئيسا لحكومة تصريف أعمال في باكستان إسلام آباد في 28 مايو/ بنا / اختار الحزب الحاكم والمعارضة في باكستان كبير القضاة السابق رئيسا لوزراء حكومة تصريف أعمال لفترة مؤقتة لمدة شهرين.

وأعلن رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي، الذي تنتهي ولايته هذا الأسبوع، وزعيم المعارضة خورشيد شاه، تعيين ناصر الملك رئيس وزراء مؤقت في انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 يوليو المقبل.



وسيعين الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان رئيس الوزراء المقبل.

وتنتهي ولاية حكومة حزب الرابطة الإسلامية في باكستان رسميا في 31 مايو عندما يتم حل البرلمان قبل الاقتراع.

هذه هي المرة الثالثة فقط في باكستان التي يكمل فيها البرلمان فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات.





خ.س



بنا 0850 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/28 - 06 : 12 PM