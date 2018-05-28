وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله المنامة في 28 مايو/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد ألفريد سيمز بروتز سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

و أعرب الوزير الزياني بهذه المناسبة عن إشادته بالجهود الطيبة التي بذلها السفير خلال فترة عمله، مثنياً في الوقت ذاته على كل الإسهامات التي قامت بها السفارة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، والتي كان لها الأثر البالغ في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستحداث مجالات وآفاق أوسع للتعاون بينهما في مختلف الأصعدة.

كما نوه الوزير الى أهمية الخطوات والمبادرات التي قام بها السفير في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، في ظل الدعم والتشجيع اللافت من لدن قيادتي البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى مبادرات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل تثبيت هذه العلاقات وتعزيزها في كافة الأصعدة وبما يخدم ويصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً في هذا الصدد عمق العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية.







ن.ع/خ.س



بنا 0847 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/28 - 02 : 12 PM