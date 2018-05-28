مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي المنامة في 28 مايو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقد رحَّب الدكتور فخرو بالسفيرة الجشي ، مشيدا بالدور الكبير والهام الذي تقوم به في دعم العلاقات الدولية.



وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والتطرق إلى الموضوعات الخاصة بالشأن الاقتصادي في مملكة البحرين والجهود المبذولة لتعزيز البنية الاقتصادية وزيادة التجارة الدولية لتنمية النشاط الاقتصادي في المملكة.



ن.ع/خ.س



بنا 0845 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/28 - 59 : 11 AM