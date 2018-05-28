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اصابة فتاة برصاص الاحتلال في القدس
2018/05/28 - 02 : 10 AM
القدس في 28 مايو/ بنا / أصيبت ، فتاة فلسطينية بجروح، مساء امس ، بعد اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليها في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس.
وأفاد شهود عيان، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، أن الفتاة أصيبت بجروح متوسطة في القدم، بعد إطلاق النار باتجاهها قرب محطة القطار الخفيف في بيت حنينا.

وقال الشهود، أن قوات الاحتلال اغلقت المنطقة بالكامل ومنعت الاقتراب من الفتاة، كما منعت الطواقم الطبية من مساعدتها وتقديم العلاج.

خ.س

بنا 0616 جمت 28/05/2018


عدد القراءات : 34         اخر تحديث : 2018/05/28 - 02 : 10 AM
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